كيا كرنفال 2021 الجديدة كلياً تظهر أثناء اختبارها

الخليج ٣٦٥ نت – يبدو أن 2020 سيكون عاماً هاماً لموديلات الميني فان، مع تدشين تويوتا لسيارة سيينا المعاد تصميمها، كما رأينا كرايسلر باسيفيكا فيس ليفت وهوندا اوديسي المحدثة، والآن ظهرت كيا كرنفال 2021 ميني فان الجديدة كلياً أثناء اختبارها في ألمانيا.

الميني فان مموهة بكثافة ولكن يمكننا ملاحظة بعض التفاصيل، مثل الشبك الأمامي الجديد المشابه لسورينتو 2021، مع مصابيح أمامية أنحف ومصابيح نهارية LED جديدة ومصد أمامي جديد.

كما نلاحظ نوافذ جانبية كبيرة وسقف مسطح نسبياً وجناح خلفي ومصابيح خلفية جديدة.. ونتوقع استلام الداخلية لتحديثات معتبرة مع مواد أعلى جودة وتصميم أكثر عصرية ونظام معلومات ترفيهية أكبر حجماً ولوحة عدادات رقمية وأحدث أنظمة السلامة من كيا.

من المتوقع اعتمادها على نفس منصة سورينتو الجديدة، وقد نرى مشاركة نفس محرك 4 سلندر تيربو سعة 2.5 لتر بقوة 281 حصان وعزم 421 نيوتن.متر، كما قد نرى عدة نسخ هجينة للميني فان.

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