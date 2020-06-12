الخليج ٣٦٥ نت – يبدو أن 2020 سيكون عاماً هاماً لموديلات الميني فان، مع تدشين تويوتا لسيارة سيينا المعاد تصميمها، كما رأينا كرايسلر باسيفيكا فيس ليفت وهوندا اوديسي المحدثة، والآن ظهرت كيا كرنفال 2021 ميني فان الجديدة كلياً أثناء اختبارها في ألمانيا.
الميني فان مموهة بكثافة ولكن يمكننا ملاحظة بعض التفاصيل، مثل الشبك الأمامي الجديد المشابه لسورينتو 2021، مع مصابيح أمامية أنحف ومصابيح نهارية LED جديدة ومصد أمامي جديد.
كما نلاحظ نوافذ جانبية كبيرة وسقف مسطح نسبياً وجناح خلفي ومصابيح خلفية جديدة.. ونتوقع استلام الداخلية لتحديثات معتبرة مع مواد أعلى جودة وتصميم أكثر عصرية ونظام معلومات ترفيهية أكبر حجماً ولوحة عدادات رقمية وأحدث أنظمة السلامة من كيا.
من المتوقع اعتمادها على نفس منصة سورينتو الجديدة، وقد نرى مشاركة نفس محرك 4 سلندر تيربو سعة 2.5 لتر بقوة 281 حصان وعزم 421 نيوتن.متر، كما قد نرى عدة نسخ هجينة للميني فان.
كانت هذه تفاصيل خبر كيا كرنفال 2021 الجديدة كلياً تظهر أثناء اختبارها لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المربع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.