تعرف على قائمة أغلى 5 سيارات في عام 2020

شهد 2020 طرح مجموعة مميزة من السيارات الفارهة، والموديلات فائقة السرعة التي كانت على قوائم ترقب الطرح لعشاق السيارات حول العالم.

وقام موقع "هوت كارز"، بالكشف عن أغلى السيارات الجديدة التي طرحت منذ بداية عام 2020 الجاري، وجاء على رأس قائمة الأغلى بين موديلات العام، طراز أستون مارتن Valkyrie الرياضي الخارق.

وقال الموقع الأمريكي أن طراز أستون مارتن، طرح بمحرك رياضي فائق السرعة ينتج قوة تصل لـ 1130 ألف حصان، بسعة 6.5 لتر، من فئة V12، وتصل سرعته القصوى لـ 250 ميل في الساعة.

وطرحت شركة أستون مارتن البريطانية طراز Valkyrie للبيع بسعر يبدأ من 3.2 مليون دولار.

وفي المركز الثاني، جاء طراز Koenigsegg Jesko من ماركة Koenigsegg السويدية المصنعة للسيارات الخارقة.

ويعمل هذا الطراز بمحرك من فئة V8 يتنج قوة تصل لـ 1600 حصان، وتصل سرعته القصوى لأكثر من 300 ميل في الساعة، وتصل تكلفته لـ 3 ملايين دولار.

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ومن بعده جاء بالقائمة طراز AMG One، من مرسيدس، والذي يعمل بمحرك من فئة V6 بسعة 1.6 لتر، ويتمتع بقدرة تسارع من صفر حتى سرعة 124 ميل في الساعة خلال 6 ثواني، وتصل سرعته القصوى لـ 217 ميل في الساعة، ويتوفر هذا الطراز بسعر 2.72 مليون دولار.

وفي المركز الرابع جاء طراز "ريماك C2"، الذي طرح بمحرك خارق ينتج قوة 1985 حصان، وتصل تكلفته في الأسواق لـ 2.1 مليون دولار.

وكانت خامس أغلى سيارة طرحت في 2020 هي طراز لامبورجيني Aventador SVJ، الذي طرح بمحرك من فئة V12 بسعة 6.5 لتر، وينتج قوة 759 حصان، وتصل سرعته القصوى لـ 217 ميل في الساعة، ويتوفر بسعر 520,000 ألف دولار.



