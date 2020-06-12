فيديو.. احذر استخدام هذه المواد في تطهير سيارتك من الداخل

في الوقت الذي يحرص فيه جميع مالكي السيارات على الحفاظ على سياراتهم من الداخل نظيفة للوقاية من تفشي كورونا، قد يتبع البعض أساليب غير صحيحة تضر بالسيارة من الداخل، وتتسبب في تآكل الجلود التي تغطي غالبية السيارة وعجلة القيادة باستخدام المواد الخاطئة للتطهير.

وهذا ما كشف عنه فيديو نقله موقع "موتور وان" المختص بأخبار السيارات، وقدم مجموعة من المواد التي نصح بعدم استخدامها في تطهير أسطح السيارة من الداخل، في حال كونها مصنعة من الجلود، مثل المقاعد، ولوحة التحكم أمام السائق والركاب في المنطقة الأمامية، وأيضا عجلة القيادة.

وقال الفيديو أن أخطر المواد على جلود السيارة في حالة التطهير، هي مطهر اليدين الشهير بأنواعه، وذلك لأنه قد استخدم مادة الكحول كعنصر أساسي في تصنيعه، وهو ما سيتسبب في تآكل أسطح السيارة المصنعة من الجلود مع الوقت.

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وشدد الفيديو، على خطورة مواد أخرى مثل الجازولين، ومواد التنظيف القائمة في تصنيعها على البترول، موضحا أنه في حال استخدامها لتنظيف أسطح السيارة، ستتسبب في أضرار على خامة جلود السيارة مع الوقت.

ونصح الفيديو، بأنه من الأفضل استخدام مواد أخرى لتطهير السيارة من الداخل تكن في مبنية في صناعتها على خليط من الصابون والمياه فقط، وأن تتم عملية تنظيف السيارة بشكل دوري مرتين في العام، غير أن موقع "موتور وان" نصح عكس ذلك كون الفيديو كان قد نشر ما قبل فترة كورونا على القناة الرسمية لشركة Craft Customs عبر موقع يوتيوب، ووجه الموقع نصيحة بأنه في الوقت الراهن تستخدم مواد الصابون والمياه في تنظيم السيارة مرتين في الأسبوع.



