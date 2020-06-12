تخفيضات تصل إلى 30 ألف جنيه على تويوتا راش

كتب: باسل الحلواني

أخطرت شركة تويوتا إيجيبت، شبكة موزعيها، اليوم، بتخفيض أسعار السيارة ذات السبعة مقاعد تويوتا راش موديل 2020.

تحمل "راش"، محركاً سعة 1500 سي سي بقوة 103 حصان وعزم دوران 136 نيوتن متر، كما تنقل القوة إلى

العجلات عبر ناقل حركة أوتوماتيك مكون من 4 سرعات.

تنطلق السيارة من الثبات إلى سرعة 100 كم في الساعة في 13 ثانية، مع قدرتها على استهلاك 6.6 لتر

من الوقود لكل 100 كم.

Advertisements

ووفقاً لموزعي "تويوتا"، فإن الشركة أقرت خصماً على "راش"، يبلغ 30 ألف جنيهاً.

وبلغ سعر أول فئة من "تويوتا راش"، بعد الخصم 340 ألف جنيه بدلاً من 370 ألف جنيه.

أصبح سعر ثاني فئة من السيارة بعد التخفيضات 365 ألف جنيه، بدلاً من 395 ألف جنيه.