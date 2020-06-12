كتب: باسل الحلواني
أخطرت شركة المنصور للسيارات، وكيل علامة إم جي، شبكة موزعيها اليوم، بزيادة أسعار أعلى فئتين من السيارة إم جي 6، بقيمة 5 آلاف جنيه.
وأصبح سعر الفئة الأعلى Luxury من إمجي 6، بعد الزيادة الجديدة 304 ألفًا و990 جنيهًا، بدلًا من 299 ألفًا و990 جنيهًا سابقًا.
فيما ارتفع سعر إم جي 6، فئة Luxury– Red Interior، إلى 309 ألفًا و990 جنيهًا، مقارنة بنحو 304 آلاف و990 جنيهًا.
واستقرت أسعار إم جي 6 الفئة الأولى STD، عند 274 ألفًا و990 جنيهًا.
كما أبقت "المنصور"، على أسعار الفئة الثانية Comfort، من إم جي 6 عند 289 ألفًا و990 جنيهًا.
كانت هذه تفاصيل خبر زيادة على أعلى فئتين من إم جي6.. ننشر الأسعار الجديدة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.