زيادة على أعلى فئتين من إم جي6.. ننشر الأسعار الجديدة

كتب: باسل الحلواني

أخطرت شركة المنصور للسيارات، وكيل علامة إم جي، شبكة موزعيها اليوم، بزيادة أسعار أعلى فئتين من السيارة إم جي 6، بقيمة 5 آلاف جنيه.

وأصبح سعر الفئة الأعلى Luxury من إم

جي 6، بعد الزيادة الجديدة 304 ألفًا و990 جنيهًا، بدلًا من 299 ألفًا و990 جنيهًا سابقًا.

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فيما ارتفع سعر إم جي 6، فئة Luxury

– Red Interior، إلى 309 ألفًا و990 جنيهًا، مقارنة بنحو 304 آلاف و990 جنيهًا.

واستقرت أسعار إم جي 6 الفئة الأولى STD، عند 274 ألفًا و990 جنيهًا.

كما أبقت "المنصور"، على أسعار الفئة الثانية Comfort، من إم جي 6 عند 289 ألفًا و990 جنيهًا.