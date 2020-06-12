بنفس سعر 2020.. "المنصور" تطرح "أفيو" 2021

كتب: باسل الحلواني

طرحت شركة المنصور للسيارات، وكيل علامة شيفروليه الأمريكية، موديل 2021 من سيارة شيفروليه الشهيرة المجمعة محلياً أفيو "فيس ليفت".

تتوافر شيفروليه أفيو "فيس ليفت"، في السوق المصرية، بـفئتين من

التجهيزات، ووفقاً لأحدث قائمة سعرية لشيفروليه، فإن موديل 2021، سوف يتوافر بنفس سعر موديل 2020، دون أي زيادات جديدة.

تحمل شيفروليه محركاً مكون من أربع أسطوانات، سعة 1500 سي سي، ليخرج قوة قدرها 86 حصانا، وعزم أقصى للدوران 132 نيوتن/متر، مدعمة بناقل حركة رباعى السرعات أتوماتيك.

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ويوضح الجدول التالي أسعار شيفروليه أفيو 2021 "فيس ليفت"، وفقاً لأحدث قائمة سعرية معلنة من "المنصور للسيارات":