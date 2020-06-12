زيادات تصل إلى 3 آلاف جنيه على شيفروليه جامبو وn300

كتب: باسل الحلواني

أعلنت شركة المنصور للسيارات، وكيل علامة شيفروليه في مصر، عن زيادة تتراوح بين 1500جنيه إلى 3000 جنيه، على أسعار بعض طرازاتها التجارية.

وطالت الزيادة الجديدة وفقاً لأحدث قائمة سعرية معلنة، الفئة الكاملة من شيفروليه N300 فان، وكذلك جميع فئات السيارة شيفروليه "جامبو".

أصبح الفئة الكاملة من شيفروليه N300 فان، زيادة بلغت 1500 جنيه، ليصبح سعرها 176150 جنيهاً، بدلاً من 174650 جنيهاً.

Advertisements

أما شيفروليه جامبو، فيوضح الجدول التالي جميع أسعار فئاتها الـ5، قبل وبعد الزيادات الجديدة: