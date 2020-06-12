أسباب منع غسيل السيارات في الأماكن العامة بالمملكة

الخليج ٣٦٥ نت – إذا كنت تُفضّل غسل سيارتك بنفسك فعليك الانتباه جيداً إلى غسلها على أرضيات عقارك الخاص وليست على الطرقات العامة، وذلك لأن مواد غسل السيارات تؤدي إلى إتلاف طبقات الإسفلت الخاص بالطرقات.

وفي حالة عدم إلتزامك بذلك، سيتم تحرير مخالفة قيمتها المالية تصل إلى 1,000 ريال، إلى جانب تحطيم وإتلاف أي معدات وأدوات مستخدمة في التنظيف.

يُذكر أن أمانة مكة المكرمة كانت قد حذّرت من غسل السيارات في الأماكن العامة، لأن المواد المستخدمة بها تؤدي إلى إتلاف طبقات الإسفلت، كما أن المياه ومخلفات مواد التنظيف تجذب البعوض إليها.