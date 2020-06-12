شروط نقل ملكية السيارة عند وجود مخالفات مرورية

الخليج ٣٦٥ نت – تفاعلت الإدارة العامة للمرور السعودي عبر الحساب الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، مع استفسار لأحد المتابعين حول إمكانية نقل ملكية السيارة عند وجود مخالفات مرورية.

وسأل المتابع، قائلاً: “مالك السيارة وقت البيع لازم يسدد المخالفات وقت البيع؟”، وبيّنت إدارة المرور أن وجود مخالفات على السيارة لا يُعوّق نقل ملكيتها إلى الغير، بشرط سريان الاستمارة والفحص الدوري.

وجاءت التغريدة، كالتالي: “مرحباً بك، وجود المخالفات على المالك لا يمنع نقل ملكية المركبة شريطة سريان الاستمارة والفحص الدوري.. يسعدنا تواصلك”.