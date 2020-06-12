موجز العين للسيارات.. ماذا يقود عمالقة التكنولوجيا وعيوب فورد

ترصد ”الخليج 365” أبرز الأحداث في قطاع السيارات خلال الساعات الماضية، في إطار تقديم خدمة مميزة للقارئ تغطي أحداث القطاع المهمة على الصعيدين الإقليمي والدولي.

يفضل عشاق القيادة الاحترافية السيارات التي تعمل بناقل سرعة يدوي، لكن هذا النوع من النواقل يواجه خطر الانقراض في ظل ما يقدمه الناقل الأوتوماتيكي من سهولة وسلاسة في قيادة السيارة.

يحتوي عالم السيارات على العديد من الموديلات النادرة التي تصل تكلفتها لعشرات الملايين، لما تمثله من قيمة، ولندرة النسخ المتوفرة منها ما يجعلها أقرب لتحف تسير على عجلات.

ضمن فئات "هاتش باك" الصغيرة، شهد عام 2020 طرح طرازين متميزين من هذه الفئة هما طراز مازدا 3 وطراز تويوتا كورولا هاتش باك.

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في محاولة منها لمنح سياراتها مزيدا من التميز، وقع عدد من شركات السيارات في فخ المبالغة في تصميم عدد من الأجهزة الحيوية بالسيارات، من ضمنها فرامل اليد، التي رصد موقع "موتور وان" المختص بأخبار السيارات، مجموعة من أغرب التصميمات والأماكن التي طرحت لفرامل اليد بالسيارات.

جرت العادة أن يسلط الضوء على سيارات المشاهير ونجوم عالم الرياضة والفن، لما تكن عليه طبيعة هذه السيارات في الغالب، من رفاهية، وقدرات رياضية مميزة.

أعلنت شركة فورد الأمريكية لإنتاج السيارات، أنها سحبت نحو 2.15 مليون سيارة في أمريكا الشمالية بسبب عيوب محتملة في أقفال الأبواب.

تعتزم شركة فولكسفاجن الألمانية طرح سيارتها الكهربائية الجديدة آي دي.3 ( ID.3 ) بأغلب الأسواق الأوروبية في الفترة بين 7 إلى 13 سبتمبر/ أيلول المقبل.