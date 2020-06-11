محتجون يضرمون النار في مدخل المصرف المركزي في طرابلس شمال لبنان المزيد

أضرم محتجون، مساء الخميس، النار في مدخل مصرف لبنان بمدينة طرابلس شمالي البلاد، ضمن مظاهرات الغضب التي اجتاحت الشارع اللبناني بعد انهيار الليرة أمام الدولار.

وأفاد شهود عيان، بأن 8 أشخاص أصيبوا في اشتباكات بين محتجين لبنانيين وقوة من الجيش، خلال محاولة اقتحام فرع مصرف لبنان في طرابلس.

وعادت الاحتجاجات الشعبية إلى الشارع اللبناني الخميس، بعد أن اقترب الدولار من 7 آلاف ليرة.

وقال حاكم مصرف لبنان رياض سلامة، في بيان مساء الخميس، إن ما "يتم تداوله عبر وسائل التواصل الاجتماعي عن سعر صرف الدولار مقابل الليرة اللبنانية، هي أسعار بعيدة عن الواقع ومضللة".

Advertisements

وأعلن التجار في بعض المناطق إضرابا عاما، احتجاجا على ارتفاع سعر الصرف، وعمد محتجون إلى قطع الطرقات في العاصمة بيروت والشمال والجنوب والبقاع.

وخرج المحتجين من الضاحية الجنوبية لبيروت، معقل حزب الله، احتجاجا أيضا على ارتفاع سعر صرف الدولار وتردي الأوضاع المعيشية.

وقطع محتجون الطريق أمام مقر المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى، في منطقة المشرفية,

وأفادت الوكالة الوطنية للإعلان (اللبنانية)، عن قطع المتظاهرين للطريق بالإطارات المشتعلة عند تقاطع الصيفي في وسط بيروت.

وعلى وقع الاحتجاجات الشعبية وتصاعد مظاهرات الغضب، أعلن رئيس الحكومة اللبنانية حسان دياب في بيان، عقد جلسة طارئة لمجلس الوزراء مخصصة لمناقشة انهيار الليرة، صباح الجمعة.