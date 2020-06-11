مصر: 35 وفاة و1442 إصابة جديدة بكورونا المزيد

سجلت وزارة الصحة المصرية، الخميس، 1442 إصابة جديدة و35 وفاة بفيروس كورونا المستجد، خلال الـ24 ساعة الماضية.

وأعلن الدكتور خالد مجاهد، مستشار وزيرة الصحة والسكان لشؤون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، عن تعافي 402 من المصابين وخروجهم من مستشفيات العزل والحجر الصحي، بعد تلقيهم الرعاية اللازمة، ليرتفع إجمالي المتعافين إلى 10 آلاف و691 حالة.

وقال مجاهد في بيان، إن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل والحجر الصحي تخضع للرعاية الطبية، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.

Advertisements

وأضاف أن المحافظات التي سجلت أعلى معدل إصابات بفيروس كورونا هي "القاهرة، الجيزة والقليوبية"، بينما سجلت محافظات "البحر الأحمر، مطروح وجنوب سيناء" أقل معدلات إصابات بالفيروس، مناشدًا المواطنين الالتزام بالإجراءات الوقائية والاحترازية.

وذكر مجاهد أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى الخميس، هو 39 ألفا و726 حالة، بينهم 10 آلاف و691 حالة تم شفاؤها، و1377 وفاة.



