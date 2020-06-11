الكاظمي: تقارير أمنية وصلتني بوجود مخطط لاغتيالي خلال زيارة الموصل المزيد

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - سياسة الخليج 365 الخميس 2020/6/11 10:46 م بتوقيت أبوظبي الخميس 2020/6/11 10:46 م بتوقيت أبوظبي

كشف رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، الخميس، عن تلقيه تقارير أمنية عن وجود مخطط لاغتياله خلال زيارة الموصل. وبدأ رئيس الوزراء العراقي، الأربعاء، زيارة للموصل هي الأولى من نوعها منذ توليه مهامه. ولعبت مظاهرات البصرة في يناير/كانون الثاني كباقي محافظات جنوب العراق وبغداد، دورا في استقالة حكومة عادل عبدالمهدي. Advertisements وفي مايو/أيار الماضي، أدى مصطفى الكاظمي اليمين الدستورية رئيسا لحكومة العراق، بعد تصويت البرلمان على منحه الثقة بالإجماع. وحظيت اختيارات الكاظمي لوزارات: الداخلية والدفاع والمالية والكهرباء وغيرها من الحقائب الرئيسية على موافقة البرلمان خلال التصويت. في أول قراراته، أعلن الكاظمي، إسناد رئاسة جهاز مكافحة الإرهاب لـ"البطل" الفريق أول الركن عبد الوهاب الساعدي بعد إعادته للخدمة وترقيته.

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