التجربة الإيطالية تمهد لشراكة جديدة بين الهلال والنصر

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - تتواصل رغبة الهلال والنصر في الحصول على حق استثمار ملعب جامعة الملك سعود بالعاصمة السعودية الرياض، والذي استضاف مباريات "الزعيم" خلال السنوات القليلة الماضية.

النصر والهلال دخلا بصحبة شركات أخرى منها شركة "الوسائل" الاستثمارية، للحصول على كراسة المناقصة الخاصة بحق استثمار ملعب الجامعة لعدة سنوات مقبلة.

إدارة الهلال كانت قد حصلت على حق استثمار الاستاد في أكتوبر/ تشرين الأول 2017 من خلال تعاقدها مع شركة صلة الرياضية، ليكون هذا الملعب فأل خير على الفريق خلال تلك الفترة.

حل وسط

في الفترة الماضية دخل النصر والهلال صراعاً للفوز بحق استثمار ملعب الجامعة، والذي كان شاهداً على العديد من الإنجازات للأخير، منها تتويجه بلقب دوري المحترفين السعودي عام 2018 ودوري أبطال آسيا 2019، للمرة الثالثة في تاريخه..

وذكرت تقارير صحفية يوم الثلاثاء الماضي، أن النصر خرج من سباق الحصول على حق استثمار ملعب الجامعة، بل إن مسؤولي النادي أغلقوا هواتفهم ورفضوا الرد على أسئلة الصحفيين لينحصر الصراع بين الهلال وشركة الوسائل.

من جانبها أوضحت صحيفة "الرياضية" السعودية، أن محمد الخريجي رئيس مجلس إدارة شركة الوسائل منفتح على حل يرضي النصر والهلال حال فاز عرض شركته بحق استثمار الملعب.

وكشف التقرير عن أن الشركة لا تمانع فكرة الاستثمار مع الهلال والنصر وكذلك فريق الشباب، ثالث أقوى أندية العاصمة الرياض، مؤكداً أن: "الشركة هدفها في النهاية هو الربح التجاري ولا تنظر لأي عواطف شخصية أو عاطفية".

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حل إيطالي سعودي

حال نجحت الشركة السعودية في الفوز بحق استثمار ملعب الجامعة ومنحه للهلال والنصر، فسيكون ذلك تكرارا لتجارب سابقة لملاعب مشتركة بين الأندية، أبرزها ملعب الملك فهد الدولي الذي تقاسمه نفس الناديين لسنوات بالرياض.

في السعودية نفسها أيضا، يتقاسم فريقا الاتحاد والأهلي ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية "الجوهرة المشعة" في جدة، منذ عام 2014.

هذا الحل يظهر بدرجة أكبر في الملاعب الإيطالية، فنجد أن عملاقي مدينة ميلانو "إنتر ميلان وميلان" يلعبان في استاد سان سيرو بشكل مشترك، وكذلك ملعب "الأولمبيكو" الذي يستضيف لقاءات روما ولاتسيو بالعاصمة الإيطالية.

ناديا هيلاس فيرونا وكييفو يتقاسمان كذلك ملعب "مارك أنطونيو بينتيجودي"، ونفس الأمرر بالنسبة لجنوى وسامبدوريا في استاد "لويجي فيراريس".



