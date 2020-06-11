وكيل شيفروليه يطرح أوبترا 2021.. تعرف على الأسعار الجديدة

كتب: باسل الحلواني طرحت شركة المنصور للسيارات، وكيل علامة شيفروليه الأمريكية في مصر، موديل 2021 من سيارة شيفروليه الشهيرة المجمعة محلياً "أوبترا". "أوبترا". وتتوافر شيفروليه أوبترا في السوق المصرية بـ 4 فئات من التجهيزات، وطرح وكيل العلامة الأمريكية "أوبترا" 2021، بزيادة قدرها 2500 جنيه، عن موديل 2020. العلامة الأمريكية "أوبترا" 2021، بزيادة قدرها 2500 جنيه، عن موديل 2020. Advertisements ويوضح الجدول التالي أسعار جميع فئات شيفروليه أوبترا 2021 بحسب القائمة السعرية المعلنة من "المنصور للسيارات".

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