ننشر الأسعار الجديدة لـ"إم جي ZS" بعد زيادات اليوم

كتب: باسل الحلواني أخطرت شركة المنصور للسيارات، وكيل علامة إم جي في مصر، شبكة موزعيها، بزيادة على السيارة الرياضية متعددة الاستخدامات SUV إم جي ZS. ووفقاً لأحدث قائمة سعرية صاردة عن وكيل إم جي، فإن جميع فئات إم جيZS، التي تتوافر في السوق المحلية بـ3 فئات من التجهيزات، شهدت زيادة بلغت 3000 جنيه. المحلية بـ3 فئات من التجهيزات، شهدت زيادة بلغت 3000 جنيه. وبلغ سعر الفئة الأولى من إم جي ZS بعد الزيادة الجديدة 217990 جنيه، بدلاً من 215990 جنيه. Advertisements أما الفئة الثانية من السيارة فارتفع سعرها إلى 269990 جنيه، مقابل 266990 جنيه. إلى 269990 جنيه، مقابل 266990 جنيه. فيما أصبح سعر الفئة الثالثة من إم جي ZS بعد الزيادة 287990 جنيه، بدلاً من 284990 جنيه. وكان أحدث تقرير صادر عن مجلس معلومات سوق السيارات "أميك"، الخاص بشهر أبريل الماضي، قد أكد تصدر إم جي ZS، لفئة السيارات الرياضية متعددة الأغراض SUV-B، خلال الأربعة أشهر الأولى من العام الجاري.

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