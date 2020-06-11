زيادات تصل إلى 5 آلاف جنيه على جميع فئات إم جي 5

كتب: باسل الحلواني قررت شركة المنصور للسيارات، وكيل علامة إم جي في مصر، زيادة أسعار جميع فئات السيارة إم جي 5، التي تتوافر في السوق المحلية بـ5 فئات من التجهيزات. وتصل قيمة الزيادة الجديدة التي أقرها وكيل علامة إم جي، إلى 5000 جنيه، بحسب تصريحات عدد من موزعي علامة إم جي. علامة إم جي، إلى 5000 جنيه، بحسب تصريحات عدد من موزعي علامة إم جي. وأصبح سعر الفئة الأولى من إم جي 5 بعد الزيادة الجديدة 214990 جنيه، Advertisements بدلاً من 209990 جنيه، بزيادة قدرها 5000 جنيه. بدلاً من 209990 جنيه، بزيادة قدرها 5000 جنيه. كذلك ارتفع سعر الفئة الثانية من إم جي 5 إلى 234990 جنيه، بدلاً من 230990 جنيه، بزيادة قدرها 4000 جنيه. أما الفئة الثالثة من السيارة، فشهدت أسعارها زيادة بلغت 5000 جنيه، ليصبح سعرها 249990 جنيه، بدلاً من 244990 جنيه.

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