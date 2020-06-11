5 آلاف جنيه زيادة جديدة على الفئتين الثالثة والرابعة من شيفروليه كابتيفا

كتب: باسل الحلواني
أقرت شركة المنصور للسيارات، وكيل علامة شيفروليه الأمريكية في مصر، زيادة على أسعار أعلى فئتين من سيارتها الرياضية متعددة الاستخدامات شيفروليه كابتيفا، فيما أبقت على أسعار الفئتين الأولى والثانية كما هما.
وفقاً لأحدث قائمة سعرية لسياراتشيفروليه في مصر، الصادرة اليوم الخميس، فإن مقدار الزيادة الجديدة على الفئة الثالثة والرابعة من كابتيفا بلغ 5000 جنيه.
أستقرت أسعار الفئة الأولى من شيفروليه كابتيفا، عند 319900جنيه، كذلك أبقى وكيل شيفروليه على سعر الفئة الثانية عند 344990 جنيه.
أصبح سعر الفئة الثالثة من شيفروليه كابتيفا 364990 جنيه، بزيادة قدرها 5000 آلاف جنيه، بدلاً من 359990 جنيه.
أما الفئة الرابعة من شيفروليه كابتيفا "7 مقاعد"، فأصبح سعرها 384990 جنيه، بدلاً من 379990 جنيه، بزيادة قدرها 5000 جنيه.
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