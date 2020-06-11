لقيادة احترافية.. 7 سيارات تتمسك بالناقل اليدوي في أجيالها الجديدة

أحمد جمال أحمدالخميس 2020/6/11 09:56 م بتوقيت أبوظبي
يفضل عشاق القيادة الاحترافية السيارات التي تعمل بناقل سرعة يدوي، لكن هذا النوع من النواقل يواجه خطر الانقراض في ظل ما يقدمه الناقل الأوتوماتيكي من سهولة وسلاسة في قيادة السيارة.
ووفقا لموقع "كار أند درايفر" المختص بأخبار السيارات، فإن هناك العديد من السيارات المميزة، التي مازالت أجيالها الجديدة تحتفظ بناقل السرعة اليدوي كخيار أساسي، وقد استهوت هذه الشريحة عشاق القيادة حول العالم.
وجمع الموقع الأمريكي في قائمة مميزة بأبرز هذه السيارات:
1- شيفروليه "سونيك"
طراز شيفروليه "سونيك" صغير الحجم مازالت تتوفر منه نسخ بأجيال أحدث تعمل بناقل سرعة يدوي مزود بـ 5 سرعات، وبتكلفة تبدأ من 14 ألف دولار.
2- فيات 124 Spider
ومن فيات، طراز 124 Spider الرياضي المميز ذو السقف المتحرك، الذي توفر فيات نسخ منه تعمل بناقل سرعة يدوي مزود بـ 6 سرعات.
3- هوندا أكورد
وضمن القائمة جاء طراز هوندا "أكورد" الذي طرحت أحدث نسخه منه لعام 2020 بناقل سرعة يدوي كخيار أساسي، مزود بـ 6 سرعات.
4- هيونداي أكسنت
وكذلك طراز هيونداي أكسنت، الذي تطرح منه الشركة الكورية الجنوبية نسخة بناقل سرعة يدوي مزود بـ 6 سرعات مع محرك سعة 1.6 لتر، بقوة 120 حصان.
5- كيا Forte
ومن كيا، ضمت القائمة طراز Forte، الذي تطرح منه الماركة الكورية الجنوبية نسخ متوفرة بناقل سرعة يدوي مزود بـ 6 سرعات.
6- ميتسوبيشي mirage
ومن ميتسوبيشي ضمت القائمة طراز mirage الذي تتوفر مه نسخ بناقل سرعة يدوي، مزود بـ 5 سرعات، مع محرك بسعة 1.2 لتر، ينتج قوة 78 حصان.
7- هيونداي فيلوستر
ومن هيونداي أيضا ضمت القائمة، طراز "فيلوستر" الهاتشباك الرياضي، الذي تتوفر منه نسخ تعمل بناقل سرعة يدوي مزود بـ 6 سرعات.
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