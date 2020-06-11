عرض الصيانة المميز على سيارات هيونداي من الناغي

الخليج ٣٦٥ نت – تمتع بأفضل عروض السيارات من شركة محمد يوسف ناغي للسيارات، واعطي سيارة هيونداي الخاصة بك قيمتها وحافظ عليها مع الخصم المميز المقدم من شركة الناغي على صيانة سيارتك. *ملحوظة: للاستفادة من العرض قم بملء النموذج أدناه. مميزات العرض: 168 ريال غيار زيت وفلتر + فحص مجاني.

خصم يصل إلى 50 % على قطع الغيار.

خصم يصل إلى 35 % على أجور الإصلاح. الشروط والأحكام: يسري هذا العرض على موديلات 2016 وما قبل.

العرض صالح حتى 30 يونيو 2020.

عرض غيار الزيت والفلتر 168 ريال صالح لمرة واحدة خلال الشهر ( شامل الضريبة المضافة ).

يطبق الخصم عند الموافقة على الاصلاح داخل مراكز الخدمة والخدمة السريعة التابعة لشركة محمد يوسف ناغي – هيونداي.

تطبق الشروط والأحكام. صورة العرض:

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