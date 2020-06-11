وصول كيا سورينتو 2021 الجديدة إلى وكيلها “كيا الجبر” في السعودية

الخليج ٣٦٥ نت – وصلت كيا سورينتو 2021 الجديدة كلياً إلى المملكة العربية السعودية، وظهرت الإس يو في متوسطة الحجم في 29 صورة عالية الجودة، وكما نرى فإن السيارة العائلية تتمتع بتحسّن جذري عن السابق عبر تصميم خارجي أنيق رياضي وداخلية فخمة رحبة، ونتعرف فيما يلي على أهم المعلومات عنها. – شبكة تهوية على شكل وجه النمر ومصابيح أمامية على شكل عين النمر – مصابيح خلفية رأسية مثل تيلورايد – قاعدة عجلات أطول بفضل المنصة الجديدة وداخلية أوسع بـ 5 أو 6 أو 7 مقاعد – عدادات رقمية 12.3 بوصة ونظام معلوماتي ترفيهي 10.25 بوصة – جلود عالية الجودة ومواد فخمة في المقصورة – محرك بنزين 2.5 لتر 4 سلندر بقوة 180 حصان وناقل أوتوماتيكي 6 سرعات أو 3.5 لتر 6 سلندر بقوة 272 حصان وناقل أوتوماتيكي 8 سرعات. – أنظمة سلامة حديثة بينها تفادي الاصطدامات ورصد النقاط العمياء ووقف وتشغيل المحرك أوتوماتيكياً بالزحام وكذلك لديها نظام ركن ذاتي عن بعد يتيح تحريكها باستخدام المفتاح ترقبوا إذاً خلال الأسابيع المقبلة موعد بدء بيع كيا سورينتو 2021 لدى الوكيل الحصري كيا الجبر والأسعار والفئات والمواصفات للسوق السعودي. Advertisements

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