نيسان قشقاي 2021 تظهر لأول مرة أثناء اختبارها

الخليج ٣٦٥ نت – ظهرت نيسان قشقاي 2021 أثناء اختبارها للمرة الأولى في إحدى المضامير السرية للشركة.. ويبدو أن السيارة ستحصل على الشبك الأمامي V المميز للعلامة، مع خلفية أكثر ديناميكية وسقف مائل.
الكروس أوفر اليابانية تبدو أكبر حجماً، ونتوقع أحدث أنظمة السلامة والراحة لموديل 2021، وقد أشارت تقارير في الماضي للتخلي عن محركات الديزل كلياً لصالح محركات بنزين هجينة.
بالنسبة لنسخة كهربائية بالكامل فليس الأمر متوقعاً، على الأقل للجيل الحالي، ومن المتوقع تدشين السيارة قبل نهاية العام الجاري.
ويُذكر أن نيسان تنوي تحديث مجالها بالكامل في الـ 18 شهر القادمة مع تشويقها مؤخراً لعدد من الموديلات الجديدة بجوار قشقاي، مثل فرونتير بيك أب وسيارة Z الرياضية الجيل الجديد.
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