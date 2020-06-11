أشهر السيارات النادرة في العالم.. تحف تسير على عجلات

يحتوي عالم السيارات على العديد من الموديلات النادرة التي تصل تكلفتها لعشرات الملايين، لما تمثله من قيمة، ولندرة النسخ المتوفرة منها ما يجعلها أقرب لتحف تسير على عجلات.

وقام موقع "هوت كارز" المختص بأخبار السيارات، بالكشف عن أبرز السيارات النادرة في العالم، وبدأها بطراز فيراري 250 GTO، موديل عام 1962.

وقال الموقع إن هذا الطراز، صنعت منه 39 نسخة فقط، وتصل تكلفته الحالية لـ 52 مليون دولار، وهو المبلغ الذي بيعت به إحدى النسخ المتبقية منه في مزاد علني في أكتوبر عام 2013 الماضي.

وضمن القائمة جاء طراز آخر من فيراري أيضا، هو طراز السباقات 250 Testa Rossa موديل عام 1957، الذي صنعت منه في ذلك الوقت 21 نسخة فقط، ووصلت تكلفته لـ 39.8 مليون دولار، وهو السعر الذي بيعت به إحدى النسخ المتبقية منه في مزاد عام 2014 الماضي.

ومن بعده جاء بالقائمة طراز أستون مارتن DBR1 الخاص بالسباقات موديل عام 1956، الذي طرحت منه الشرطة البريطانية 5 نسخ فقط وكان آخر سعر تم بيعه به بأحد المزادات وصل لـ 22.5 مليون دولار.

ثم جاء بقائمة موقع "هوت كار"، طراز 250 GT California SWB Spider من ماركة فيراري الإيطالية، موديل عام 1961، الذي كان يعمل بمحرك V12 ينتج قوة 276 حصانا، وكان آخر سعر بيعت به إحدى نسخ هذا الطراز في مزاد علني عام 2016 بتكلفة 17.16 مليون دولار.

Advertisements

ثم جاء بالقائمة من أستون مارتن أيضا طراز DB4 GT Zagato موديل عام 1960، والذي صنعت منه شركة أستون مارتن 25 نسخة فقط، وتصل قيمته الآن لـ 14.3 مليون دولار.

ثم ذكر الموقع بقائمة طراز بورش 917، موديل عام 1970، الذي سبق له المشاركة في العديد من السباقات الشهيرة، وتصل قيمته الحالية لسعر 14 مليون دولار.

ثم جاء بالقائمة طراز مكلارين النادر الشهير F1 LM موديل عام 1996، والذي يعتبر أعجوبة عصره، وكان يعمل بمحرك من فئة V12 ينتج قوة 680 حصانا، وتصل قيمة النسخ القليلة المتوفرة منه حاليا لسعر 13.75 مليون دولار.

واختتم الموقع القائمة بطراز بوجاتي Type 41 Royale Kellner Coupe الكسلاسكي الفريد، وكان طراز يستخدم في أواخر عيشرينيات القرن الماضي من قبل الأسر الملكية، وزعماء العالم، وتصل قيمته الحالية لسعر 9 مليون دولار.



