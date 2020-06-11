تفاصيل رالي داكار 2021 في السعودية

الخليج ٣٦٥ نت – أعلن منظمو رالي داكار أن النسخة الـ 43 من السباق الأسطورة ستقام في المملكة العربية السعودية بشكل حصري للعام الثاني على التوالي، لتحصل على مسار جديد كلياً يتكون من 12 مرحلة، كما تم إضافة “كلاسيكية” جديدة إلى المنافسات، على أن يتم فتح باب التسجيل للمشاركين في ⁧‫رالي داكار‬⁩ 2021 يوم الإثنين القادم 15 يونيو 2020.

يذكر أنه على الرغم من أن نوايا منظمو داكار كانت إضافة إضافة بلدانٍ جديدة في 2021، إلا أن أزمة فيروس كورونا ومنع السفر وصعوبة التجول حالت دون ذلك، ليظل داكار حصرًا في المملكة العربية السعودية للعام الثاني على التوالي.

من جانبه، قال مدير الرالي دايفيد كاستيرا بأنّ رالي داكار في نُسخته الـ 43 سيزور أماكن جديدة بالكامل في المملكة العربية السعودية بما أنّ صحاري المملكة واسعة وكبيرة، حيث ستبدأ المنافسات في الثالث من يناير/كانون الثاني 2021 وحتى الـ 15 منه، حيث ستنتطلق المنافسات من مدينة جدّة وتنتهي بها مع إقامة يوم الراحة في حائل في التاسع من يناير/كانون الثاني. وستُسهل هذه التعديلات الجديدة خفضَ النفقات بما أنّ نهاية الرالي في جدّة، ما سيُسهل على المشاركين إيصال مركباتهم إلى المرفأ.

وإليكم مسار السباق الأسطوري الجديد:

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الجدير بالذكر أن المرّة الأخيرة التي انطلق فيها رالي داكار قبل 3 يناير/كانون الثاني كان في العام 2017 عندما بدأت المنافسات من الباراغواي في الثاني من يناير/كانون الثاني، حيث قال كاستيرا: “ليس لدينا المسار الذي كنا نتوقّعه” مضيفًا “كنا نسعى إلى إضافة دولتَين أو ثلاث، لكن وبسبب فيروس كورونا لم يعد من الممكن السفر وزيارة تلك البلدان”.

وأكمل “سيكون المسار في المملكة العربية السعودية جديدًا بالكامل. لقد بحثنا في أمكنةٍ جديدة وأردنا الكثير من الأقسام التقنية، أبطأ بكثير مع تنوعٍ أكبر. ستتواجد الكثبان الرملية من البداية وحتى النهاية، مع مقاطع سريعة وبطيئة متناوبةٍ في جميع المراحل”.

وأوضح كاستيرا بأنّ كُتيّب المسار سيُمنح للمشاركين في الصباح الباكر في جميع مراحل 2021 ما سيُضفي المزيد من الإثارة والتشويق، لا سيما وأنه تمّ توزيع كُتيّب المسار قبل انطلاق بعض المراحل في نسخة هذا العام.

وسيشهد عام 2021 كذلك إطلاق فئة “داكار كلاسيكية” على نفس مراحل الرالي ولكن ضمن مسارٍ خاص وموازٍ وقريب للغاية من مسار داكار حيث ستنحصر المنافسة بين السيارات والشاحنات المصنوعة قبل العام 2000.

وفي الختام، سيتم الإعلان بالتفاصيل عن كافة المراحل وعدد كيلومتراتها في شهر نوفمبر/تشرين الثاني المقبل.