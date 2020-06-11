بيجو 308 2021 تكشف نفسها رسمياً

الخليج ٣٦٥ نت – الجيل الحالي من بيجو 308 انطلق في الأسواق منذ حوالي سبعة أعوام، وقد كشفت العلامة الفرنسية عن موديل 2021 المحدث، ونرى هنا تصاميم جديدة للجنوط وطلاء أزرق جديد، مع حزمة لمسات سوداء وكروم خاصة للفئات الأعلى في المجال.

في الداخل تم إضافة لوحة عدادات رقمية بالكامل 10 إنش مع نظام لمسي للمعلومات الترفيهية .. وبالنسبة للمحركات، فستنطلق السيارة بمحرك 1.2 لتر تيربو بثلاثة سلندر بقوة 110 أو 130 حصان وجير يدوي 6 سرعات أو أوتوماتيكي 8 سرعات.

فئة GTi الأعلى في المجال ستنطلق بمحرك بترولي توربو سعة 1.6 لتر بقوة 263 حصان وعزم 340 نيوتن.متر، مع جير يدوي 6 سرعات وتسارع إلى 100 كم\س في 6 ثواني وسرعة قصوى 250 كم\س.

جميع نسخ بيجو 308 الجديدة ستحصل على نظام تحكم في المناخ بمنطقتين ومصابيح أمامية أوتوماتيكية وحساسات خلفية للمساعدة على الوقوف ومساحات أوتوماتيكية للزجاج الأمامي وكاميرا 180 درجة والتحذير من مغادرة حارة الطريق ورصد النقطة العمياء والمزيد.

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