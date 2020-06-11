بالصور.. مقارنة نارية بين مازدا 3 و تويوتا كورولا الهاتش باك

ضمن فئات "هاتش باك" الصغيرة، شهد عام 2020 طرح طرازين متميزين من هذه الفئة هما طراز مازدا 3 وطراز تويوتا كورولا هاتش باك.

وحسبما ذكر موقع "موتور وان" المختص بأخبار السيارات، فإن المنافسة القوية بين موديلات هاتش باك الجديدة التي طرحت منذ بداية العام، كشفت عن تقارب كبير بين امكانيات هذه الموديلات، وهو ما دفع الموقع لوضع ثنائي من ابرزهم في هذه المقارنة.

وجمع الموقع الأمريكي طرازي مازدا 3 وتويوتا كورولا هاتش باك وجها لوجه، للوقوف على مميزاتهم وقدرات محركاتهم وتحديد الافضل فيما بينهم.

وبدأ الموقع مقارنته بالحديث عن داخل السياراتان، وما يتمتعان به من مساحة مميزة، وقال "موتور وان" عن طراز مازدا 3 إنه مزود من الداخل بمساحة 42.2 بوصة لمنطقة وضع القدم اسفل المقاعد، ومن الخلف يتمتع الطراز في حقيبته بمساحة تخزين 20.1 قدم مربع.

أما عن تويوتا، فإن الطراز كورولا هاتش باك يتمتع بمساحة وضع قدم اسفل المقاعد بقياس 38.4 بوصة، ومساحة مشابهة لطراز مازدا 3 فيما يخص مساحة الحقيبة الخلفية بطراز كورولا.

وفي هذه الفئة منح موتور وان الأفضلية لطراز مازدا

وبعد ذلك تحدث موقع "موتور وان" عن قدرات المحرك، وبدأ بمازدا 3، حيث ذكر أنه طرح ذو اربعة اسطوانات، بسعة 2.5 لتر، ينتج قوة 186 حصان، مع عزم دوران 186 لفة/قد.

يعمل الطراز بناقل سرعة أوتوماتيكي مزود بـ 6 سرعات، ويتوفر منه نسخة بناقل سرعة يدوي مزودة بنفس عدد السرعات مع نظام قيادة AWD.

أما طراز تويوتا كورولا هاتش باك، فيعمل بمحرك ذو اربعة اسطوانات بسعة 2.0 لتر، ينتج قوة 168 حصان، مع عزم دوران 151 لفة/ قدم.

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وفي هذه الفئة أيضا منح الموقع الأمريكي الأفضلية لطراز مازدا.

أما عن التقنيات، فقد ذكر "موتور وان" أن طراز مازدا 3، مزود من الداخل بشاشة معلوماتية، بقياس 8.8 بوصات، يدعمها أنظمة معلومات متطورة مثل أبل كار بلاي و أندرويد أوتو.

كما أضيف لطراز مازدا من الداخل شاشة أخرى بقياس 7 بوصات للخدمات التريفية بالسيارة مثل عرض الخرائط وتشغيل الموسيقى، ويضاف للسيارة نظام سماعات مميزة من ماركة Bose مكون من 12 سماعة.

وفيما يخص طراز تويوتا كورولا هاتش باك، فإنه من الداخل مزود بشاشة معلومات بقياس 8.0 بوصة، يدعمها أيضا أنظمة أبل كار بلاي، وأندرويد أوتو، ونظام صوتي متطور من ماركة JBL مكون من 8 سماعات.

وكانت الأفضلية في هذه الفئة أيضا لطراز مازدا.

واختتم الموقع المقارنة، بقدرة الطرازين على توفير الوقود، وبدأ بطراز مازدا، الذي ذكر أنه يستهلك الوقود بمعدل جالون واحد لكل 24 ميل يقطعها أثناء سيره بالمدن، و جالون واحد لكل 32 ميل يقطعها أثناء سيره على الطريق السريعة وجالون واحد لكل 27 ميل مشترك بين الطريقين.

في حين أن طراز تويوتا يستهلك جالون واحد لكل 30 ميل يقطعها بالسير داخل المدن، وجالون واحد لكل 38 ميل يقطعها على الطريق السريع وجالون واحد لكل 33 ميل مشترك يقطعها بين الطريقين.

وكانت الأفضلية في هذه الفئة من المقارنة لتويوتا كورولا هاتش باك.