مازدا تشوق لـ BT-50 بيك أب الجديدة كلياً

الخليج ٣٦٥ نت – كشفت مازدا عن أول صورة تشويقية لسيارة BT-50 بيك اب المعاد تصميمها، والمنتظر تدشينها في 17 يونيو. البيك أب ستكون مختلفة تماماً عن الموديل السابق لأنها لن تكون معتمدة بعد الآن على نفس أساسات فورد رينجر، لتشارك أساساتها الجديدة مع ايسوزو دي ماكس الأحدث التي تم تقديمها العام الماضي. Advertisements قد نرى مشاركة نفس مواصفات ايسوزو دي ماكس، مثل شاشة عرض 4.2 بوصة للوحة العدادات ونظام معلومات ترفيهية 9 بوصة بتطبيقات اندرويد اوتو وابل كاربلاي وزخرفات سوداء مصقولة ومعدنية. دي ماكس تقدم محركين ديزل تيربو، الأول 1.9 لتر بقوة 150 حصان وعزم 350 نيوتن.متر والثاني 3.0 لتر بقوة 190 حصان وعزم 450 نيوتن.متر، مع جير أوتوماتيكي أو يدوي 6 سرعات ونظام دفع رباعي محدث وقفل تفاضلي خلفي كهربائي، وقد نرى مشاركة هذه المواصفات مع BT-50 القادمة.

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