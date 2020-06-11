بالصور.. شاهد أغرب تصميمات وأماكن فرامل اليد بالسيارات

في محاولة منها لمنح سياراتها مزيدا من التميز، وقع عدد من شركات السيارات في فخ المبالغة في تصميم عدد من الأجهزة الحيوية بالسيارات، من ضمنها فرامل اليد، التي رصد موقع "موتور وان" المختص بأخبار السيارات، مجموعة من أغرب التصميمات والأماكن التي طرحت لفرامل اليد بالسيارات.

وبدأ الموقع قائمته بطراز تويوتا Sienna، الذي سبق وأن طرحت تويوتا نسخ قديمة منه، وبداخلها فرامل السحب في مكان هو الأغرب، حيث يتم استخدامها بالقدم أسفل مقعد السائق.

ومن التصميمات الغريبة بالقائمة، تصميم فرامل اليد بطراز كرايسلر "باسيفيكا"، الذي عرف باسم المكابح الإلكترونية، وذكر موقع "موتور وان" أن هذا النوع من فرامل السحب أصبح سريع الإنتشار بين السيارات الحديثة تحديدا، وتتلخص به الفرامل في زر وحيد يتم الضغط عليه لتثبيت السيارة بشكل كامل.

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وضمن التصميمات الغير تقليدية لفرامل السحب بالقائمة، هذا التصميم الذي أصبحت العديد من شركات السيارات تتبع تطبيقه على موديلاتها في السنوات الماضية، ووصفه موقع "موتور وان" بأنه تصميم غريب لقبضة الفرامل يشمل مخلب الحيوانات.

وتصميم آخر غريب جاء في ختام القائمة، تتبعه شركة تسلا مع سياراتها يتعلق بالمكان الذي يوضع به فرامل تثيبت السيارة، وذلك خلف عجلة القيادة مباشرة.



