أحمد جمال أحمدالخميس 2020/6/11 12:19 م بتوقيت أبوظبي
في محاولة منها لمنح سياراتها مزيدا من التميز، وقع عدد من شركات السيارات في فخ المبالغة في تصميم عدد من الأجهزة الحيوية بالسيارات، من ضمنها فرامل اليد، التي رصد موقع "موتور وان" المختص بأخبار السيارات، مجموعة من أغرب التصميمات والأماكن التي طرحت لفرامل اليد بالسيارات.
وبدأ الموقع قائمته بطراز تويوتا Sienna، الذي سبق وأن طرحت تويوتا نسخ قديمة منه، وبداخلها فرامل السحب في مكان هو الأغرب، حيث يتم استخدامها بالقدم أسفل مقعد السائق.
ومن التصميمات الغريبة بالقائمة، تصميم فرامل اليد بطراز كرايسلر "باسيفيكا"، الذي عرف باسم المكابح الإلكترونية، وذكر موقع "موتور وان" أن هذا النوع من فرامل السحب أصبح سريع الإنتشار بين السيارات الحديثة تحديدا، وتتلخص به الفرامل في زر وحيد يتم الضغط عليه لتثبيت السيارة بشكل كامل.
وضمن التصميمات الغير تقليدية لفرامل السحب بالقائمة، هذا التصميم الذي أصبحت العديد من شركات السيارات تتبع تطبيقه على موديلاتها في السنوات الماضية، ووصفه موقع "موتور وان" بأنه تصميم غريب لقبضة الفرامل يشمل مخلب الحيوانات.
وتصميم آخر غريب جاء في ختام القائمة، تتبعه شركة تسلا مع سياراتها يتعلق بالمكان الذي يوضع به فرامل تثيبت السيارة، وذلك خلف عجلة القيادة مباشرة.
كانت هذه تفاصيل خبر بالصور.. شاهد أغرب تصميمات وأماكن فرامل اليد بالسيارات لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على بوابة العين الإخبارية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.