بيل جيتس يعشق بورش ومفاجأة زوكربيرج.. شاهد سيارات عمالقة التكنولوجيا

جرت العادة أن يسلط الضوء على سيارات المشاهير ونجوم عالم الرياضة والفن، لما تكن عليه طبيعة هذه السيارات في الغالب، من رفاهية، وقدرات رياضية مميزة.

في هذا السياق قدم موقع "أوتو كار" مجموعة غير تقليدية من السيارات، يميزها مالكوها، وهم رؤساء كبرى شركات التكنولوجيا في العالم.

ووفقا للموقع الأمريكي فإن القائمة، تحمل الكثير من المفاجأت نظرا لأن ملاك هذه السيارات هم من أغنى أغنياء العالم، ورغم ذلك، يقتني بعضهم موديلات متواضعة وكلاسيكية في بعض الحالات.

وبدأ الموقع قائمته بإيلون ماسك، مالك شركة تسلا العملاقة بمجال تصنيع السيارات الكهربائية، وقال إن ماسك يمتلك مجموعة مميزة من السيارات، تشمل طراز تسلا موديل X، وموديل 3، وتسلا رودستر، غير أن سيارته للاستخدام اليومي هي تسلا Model S P100D.

وضمن مقتنيات ماسك من السيارات أيضا كل من موديل فورد "موديل T، وجاجوار E-Type Roadster، وسيارة جيمس بوند الشهيرة Lotus Esprit التي ظهرت في فيلم العميل البريطاني The Spy Who Loved Me.

وجاء ضمن القائمة أيضا، مؤسسة موقع التغريدات الشهير "تويتر"، جاك دورسي"، الذي ذكر موقع "أوتو كار"، أنه يقتني مجموعة من السيارات في غالبيتها من ماركة بي إم دبليو، وابرزها طراز E92 BMW M3.

وجاء ضمن القائمة أيضا "سيرجي بيرن"، المشارك في تأسيس موقع "جوجل"، ويمتلك ثروة تقدر بـ 40 مليار إسترليني، وقال الموقع إن "بيرن" يمتلك مجموعة من سيارات تسلا أبرزها موديل X، وتسلا رودستر".

ومن بعده ذكر "أوتو كار"، مؤسس عملاق التواصل الاجتماعي فيسبوك، "مارك زوكربيرج"، الذي يمتلك ثروة تقدر بـ 56 مليار إسترليني، غير أنه في المقابل يقتني مجموعة متواضعة من السيارات، أبرزها طراز هوندا Fit، وطراز فولكسفاجن جولف GTI، وطراز أكيورا TSX.

أما الملياردير الصيني الشهير "جاك ما"، مالك شركة البيع الإلكتروني "علي بابا"، ذكر موقع "أوتو كار" أنه يقتني مجموعة مميزة من السيارات، من ضمنها طراز Roewe RX5 الصيني، وطراز مرسيدس Maybach 62S وطراز بي إم دبليو 760Li.

واختتم الموقع القائمة، بمؤسس شركة مايكروسوفت، بيل جيتس، الذي ذكر أن أول سيارة اقتناها كانت بورش طراز 911 في فترة السبعينيات.

وبعد ذلك، ضم جيتس لأسطوله من السيارات، طراز بورش 930 تربو، وطراز بورش 959، وموديلات مثل تسلا موديل X، ومرسيدس بنز S-Class.