فورد تسحب مليوني سيارة في أمريكا الشمالية

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أعلنت شركة فورد الأمريكية لإنتاج السيارات، أنها سحبت نحو 2.15 مليون سيارة في أمريكا الشمالية بسبب عيوب محتملة في أقفال الأبواب.



والطرز المستهدفة هي "فييستا" و"فوكاس" و"فيوجن" و"إسكيب" و"سي ماكس" و"ترانزيت كونيكت" و"موستانج"، إلى جانب سيارات ليموزين "إم كيه زد" و"إم كي سي".

والسيارات المذكورة من إنتاج علامة "لينكولن" التجارية الفاخرة التي تنتمي إلى مجموعة فورد.

وتتراوح سنوات إنتاج تلك الطرز ما بين 2011 و2016، حيث قالت الشركة إنه في أسوأ الحالات، يمكن أن يُفتح الباب أثناء القيادة.

ومع ذلك، لم تتلق فورد حتى الآن أي تقارير عن وقوع حوادث أو إصابات.