فولكسفاجن تدشن أيقونتها الكهربائية ID.3 في سبتمبر

تعتزم شركة فولكسفاجن الألمانية طرح سيارتها الكهربائية الجديدة آي دي.3 ( ID.3 ) بأغلب الأسواق الأوروبية في الفترة بين 7 إلى 13 سبتمبر/ أيلول المقبل.

وأوضحت الشركة، الأربعاء، أنه نظرا للتأخير في تجهيز البرامج، فإن السيارات الأولى من هذا الموديل لن تحتوي على مجموعة الوظائف الكاملة.

ويمثل هذا الموديل سلسلة سيارات كهربائية كاملة تعتزم فولكس فاجن إنفاق مبلغ يصل لـ 11 مليار يورو، عليها في السنوات المقبلة.







وتعد السيارة آي دي.3 في العام الجاري هي المشروع المستقبلي الأساسي لأكبر شركة سيارات في العالم، و نظرا لتعقيدات تكنولوجيا المعلومات في هذا الموديل، فإن من المنتظر أن تكون هناك تحديثات لاحقة لهذا الموديل.

ومن المنتظر أن تكون هناك 254 من إجمالي 256 وظيفة من مجموعة الوظائف الكاملة، توفرها في أول سيارات يتم طرحها من هذا الموديل.

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وسيتمكن العملاء لاحقا من استخدام تطبيق "آب-كونكت" الذي يعكس واجهة المستخدم للهاتف الذكي في نظام برمجيات السيارة، وتطبيق "هيد آب ديسبلاي" لعرض قراءات عدادات السيارة على الزجاج الأمامي في نطاق رؤية السائق.

وتهدف الشركة إلى طرح السيارة بكامل وظائفها في نهاية الربع الأول من العام المقبل.

وكانت السيارة الجديدة جولف 8 واجهت أيضا مشاكل في الالكترونيات والبرمجيات.

وأعلنت فولكسفاجن أنها ستبدأ اعتبارا من الأربعاء المقبل في التأكيد على إمكانيات الطلب بالنسبة للحجوزات المسبقة التي تم تسجيلها، مشيرة إلى أن من الممكن للعملاء الآخرين أن يطلبوا هذه السيارة بعد مضي حوالي شهر.

ويمكن طلب "الإصدار الأول" من آي دي.3، المزود بالكماليات، وكذلك الإصدار الأساسي اعتبارا من منتصف يوليو/تموز المقبل.

وتنتج فولكسفاجن هذه السيارة للسوق الأوروبي في مصنعها في مدينة تسفيكاو.