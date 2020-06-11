رد الجميل.. أشهر أطباء التشريح بمصر يهزم كورونا بفضل طلابه

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - تعافى الدكتور مدحت مرسي، أحد أشهر أطباء التشريح في مصر، من الإصابة بفيروس كورونا المستجد، بعد مكوثة نحو أسبوعين بالرعاية المركزة، وسط اهتمام من طلابه الذين أشرفوا على رحلة علاجه.



رحلة لم تخل من دعاء مئات الطلاب والزملاء سواء داخل الطب بالقصر العيني أو خارجها، إذ أن لا أحد درس بكلية الطب لم يمر بمحاضرات الدكتور الأشهر في مجاله.

وفي تصريح مقتضب عبر الهاتف، قال الطبيب المتعافى مدحت مرسي لـ"الخليج 365": "الحمد لله أنا بخير.. الواحد محظوظ بحب الطلبة واهتمامهم ودعائهم".

وأوضح الطبيب الذي ما زال يخضع لفترة نقاهة أنه سيغادر المستشفى بعد أيام قليلة.





وحظي طبيب التشريح باهتمام واسع في أوساط تلاميذه وزملائه، الذين أشرفوا على حالته داخل مستشفى القصر العيني الفرنساوي، معتبرين أنهم بذلك يردون شيئا من جميل الأستاذ الجامعي الذي لطالما كرس علمه لهم.

وسارع الطبيب المصري بطمأنه محبيه على حالته الصحية، عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

وقال الطبيب في رسالته: "أشكر رب العباد على استجابته لدعاء العباد وبدأت أشفى.. أنا مازلت أتعافى وكل أبنائي الأطباء حاوطوني من كل اتجاه".

وأضاف دكتور مدحت مرسي: ١٤ يوما في العناية وأنا أشعر أنني في البيت.. البيت بمعنى الحب والحنية والرعاية.. ربنا يبارك فيهم.

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وتابع: للحديث بقية لشكر الله على اهتمام إدارة الكلية وطقم أطباء مصر العظماء ورعاية ممتازة يعملون تحت كل ظروف وبابتسامة وثقة في مواجهة خطر من كل اتجاه.





وبين تهنئة لتعافيه ودعاء لإتمامه الشفاء، سادت حالة من الفرحة بين طلاب وزملاء الدكتور مدحت مرسي، الذي عبر عن امتنانه لهذه المشاعر الطيبة.

ومن بين هؤلاء الطلاب، فضلت طالبة الطب إسراء حامد أن تهدي له، مع زميلاتها، قصيدة عبر مقطع يضم صوره أثناء المحاضرات، فور خروجه من الرعاية المركزة، لينشره الطبيب مصحوبا بعبارات شكر وعرفان لطلابه.

وتقول إسراء لـ"الخليج 365": أردنا رد الجميل لأستاذي الذي لم يبخل علينا بعلمه أبدا، كما كنا نحاول أن ندخل السرور على قلبه وهو في المستشفى.

وتروي إسراء كيف استقبلت خبر إصابة "مرسي" هي وزملاؤها الطلاب بصدمة وحزن شديد، لم يوقفوا عن الدعاء يوما واحدا له، مضيفة: كنا نترك له رسائل يومية نطمئن على صحته، وكلما سمحت الفرصة كان يطمئنا جميعا.

تضيف الفتاة العشرينية: كان دائما حريص على مصلحتنا، وظل يرسل لنا المحاضرات طوال فترة مرضه، فجاء خبر تعافيه كعيد بالنسبة لنا.