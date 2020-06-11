قررت شركة صناعة السيارات الأسبانية "سيات"، طرح نموذج جديد هجين من سيارات أتيكا، لتصبح هذه المركبات من أهم المنافسين لسيارات الكروس أوفر متوسطة الحجم من هيونداي وكيا.
وتعتزم "سيات"، طرح أتيكا، قبل نهاية يونيو الجاري، ببعض اللمسات المميزة التي ستطال المظهر العام مقارنة بنماذج أتيكا الحالية، إذ ستصبح هذه المركبات شبيهة بعض
ومن المنتظر أن تحصل السيارة على منظومة هجينة تستهلك نحو 6 لترات فقط من الوقود لكل 100 كلم تقطعها المركبة، تضم محركا يعمل بالبنزين بسعة 1.4 لتر، ومحركا كهربائيا يمنحانها مجتمعين عزما يعادل 201 حصان، وسيكون بإمكانها قطع مسافة 60 كلم اعتمادا على الطاقة الكهربائية التي تستمدها بطارياتها بعد السير لمسافة معينة اعتمادا على الوقود السائل.
وستأتي Ateca الجديدة بنظام مولتيميدا متطور مزود بشاشة تعمل باللمس بمقاس 10 بوصات، ويمكنها الاتصال بالأجهزة والهواتف، و كذلك الاتصال مع شبكات الإنترنت اللاسلكية وبث إشاراتها إلى تلك الأجهزة.
كانت هذه تفاصيل خبر "سيات" تطرح "أتيكا" الهجنية نهاية "يونيو" الجاري لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.