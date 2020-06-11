تم طرحها عام 1997.. تعرف على أول سيارة كهربائية من "جنرال موتورز"

GM EV1"".. هي أول سيارة كهربائية أنتجتها عملاق صناعة السيارات الأمريكية جنرال موتورز، وقدمتها كسيارة اختبارية لأول مرة خلال فعاليات معرض لوس انجلوس الدولي للسيارات، في مطلع حقبة التسعينيات.

وطرح هذا الطراز في عام 1997، واستمر تواجده

بالأسواق حتى عام 1999، وكان يعمل بمحرك قادر على السير لمسافة تتراوح بين 70 و 100 كيلو متر، كحد أقصى لشحن بطارياته، وطورت منه الشركة حتى أصبح قادرا على السير لمسافة تصل لـ 140 ميل.

Advertisements

ورغم مجال سيرها المحدود في الشحن الواحدة، إلا أنها كانت أكثر من ثورية قبل عقدين من الزمن، وهذا ما ترك الكثير من الانطباعات الإيجابية في نفوس العملاء الذين أشادوا بها، ليُقبل عدد كبير منهم على حجز نسخهم الخاصة فيما بعد.