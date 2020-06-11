GM EV1"".. هي أول سيارة كهربائية أنتجتها عملاق صناعة السيارات الأمريكية جنرال موتورز، وقدمتها كسيارة اختبارية لأول مرة خلال فعاليات معرض لوس انجلوس الدولي للسيارات، في مطلع حقبة التسعينيات.
وطرح هذا الطراز في عام 1997، واستمر تواجدهبالأسواق حتى عام 1999، وكان يعمل بمحرك قادر على السير لمسافة تتراوح بين 70 و 100 كيلو متر، كحد أقصى لشحن بطارياته، وطورت منه الشركة حتى أصبح قادرا على السير لمسافة تصل لـ 140 ميل.
ورغم مجال سيرها المحدود في الشحن الواحدة، إلا أنها كانت أكثر من ثورية قبل عقدين من الزمن، وهذا ما ترك الكثير من الانطباعات الإيجابية في نفوس العملاء الذين أشادوا بها، ليُقبل عدد كبير منهم على حجز نسخهم الخاصة فيما بعد.
كانت هذه تفاصيل خبر تم طرحها عام 1997.. تعرف على أول سيارة كهربائية من "جنرال موتورز" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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