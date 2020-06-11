تأجيل رفع الرسوم الجمركية على السيارات

الخليج ٣٦٥ نت – تفاعلت الهيئة العامة للجمارك مع التساؤلات المطروحة حول رفع الرسوم الجمركية لعدد من السلع، إذ بيّنت أنه لم يتم البدء في تطبيق أي تغيير على الرسوم.

وصرّحت مصادر مطلّعة أنه كان من المفترض أن يتم رفع الرسوم الجمركية على بعض السلع بداية من اليوم الثلاثاء 10 يونيو 2020، إلا أن الهيئة أعلنت أن الرسوم كما هي وتقول المصادر أن الرفع قد تم تأجيله إلى أجل غير مسمى.

والجدير بالذكر أن الرسوم الجمركية كانت سترتفع على السيارات وجميع السلع، بنسبة 5% إلى 7% على السيارات وبنسبة 5% إلى 15% على بعض أجزاء السيارات.

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ودعَت الهيئة العامة للجمارك كل من يرغب في معرفة المزيد من المعلومات، إلى التواصل مع الهيئة عبر مركز الإتصال الموحد 1918.