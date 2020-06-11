ارتفاع مبيعات السيارات في السعودية لهذا السبب

الخليج ٣٦٥ نت – يشهد السوق السعودي إقبالاً ملحوظاً على شراء السيارات الجديدة والمستعملة خلال الشهر الحالي، ويعود ذلك لاقتراب موعد تطبيق الزيادة في ضريبة القيمة المضافة والتي ستكون 15% بدلاً من 5%، والمقرر بدء العمل بها مطلع الشهر المقبل.

وتوقع “بندر سعيد العيسائي” عضو لجنة وكلاء السيارات بغرفة تجارة جدة، أن تستمر الزيادة الحاصلة في معدل طلب السيارات الجديدة حتى موعد بدء رفع قيمة الضريبة المضافة، وتوقع أيضاً أن يشهد الربع الثالث نوعاً من الركود على أن تبدأ الأمور للعودة إلى مسارها الطبيعي بالنسبة لسوق السيارات خلال الربع الرابع من العام بشكل تدريجي.

وقال السيد “عويضة بن محمد الكشي الجهني” شيخ معرض السيارات في جدة: “إن المبيعات تحسنت بشكل كبير لمختلف الأنواع الجديدة والمستعملة وبنسبة لا تقل عن 50%، ونتيجة عدم توفر عدد من النوعيات الجديدة في السوق أو لدى الوكالات لنفاذ المخزون بسبب طول فترة تأثير تداعيات جائحة كورونا، فقد زاد الطلب بشكل كبير على الموديلات المستعملة النظيفة والمضمونة في السوق”، مشيراً إلى أن زيادة الطلب في الوقت الراهن لم يؤثر بشكل كبير على معدلات الأسعار.

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والجدير بالذكر أن قلة المخزون وعدم توفر بعض موديلات السيارات لدى الوكالات، أدت إلى زيادة الطلب على موديلات الأعوام الماضية النظيفة المستعملة، وسينعكس ذلك إيجاباً على سوق المستعمل وأيضاً على قطاع الصيانة الذي سيستفيد هو الآخر.