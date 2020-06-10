موجز العين للسيارات.. بورش 911 وهجوم سيبراني على هوندا

الخليج 365الخميس 2020/6/11 01:33 ص بتوقيت أبوظبي
ترصد ”الخليج 365” أبرز الأحداث في قطاع السيارات خلال الساعات الماضية، في إطار تقديم خدمة مميزة للقارئ تغطي أحداث القطاع المهمة على الصعيدين الإقليمي والدولي.
فئة 911 ضمن موديلات بورش، تعتبر صاحبة القيمة الأعلى بين سيارات الشركة الألمانية لما تتمتع به من قدرات رياضية مميزة، على مدار الأجيال التي طرحت منها.
انضم لفئة السيارات الكروس أوفر صغيرة الحجم، ثنائي جديد مميز يتمثل في طرازي هيونداي "كونا" موديل 2020، ومازدا CX-30 موديل 2020.
كشف أمير علي حاجي زادة قائد القوة الجوفضائية بمليشيا الحرس الثوري الإيراني عن تشكيل لجنة مشتركة مع وزارة الصناعة تهدف إلى دخول هذه المؤسسة العسكرية الموازية للجيش النظامي إلى سوق السيارات المحلي.
شهد عام 2020 طرح مجموعة مميزة من سيارات الكروس أوفر الكهربائية "بلج – إن"، في مقدمتها موديلات تويوتا RAV4 Prime وموديل فورد Escape PHEV.
تعرضت عمليات شركة هوندا العالمية لهجوم سيبراني ببرامج طلب الفدية، ولا يزال صانع السيارات الياباني يعمل على إعادة كل شيء كما كان.
مع بداية ظهور انفراجة بعودة الحياة لما بعد كورونا، يترقب عشاق السيارات الكلاسيكية العديد من الفعاليات المميزة، من معارض وسباقات سيارات، خاصة بهذا النوع من السيارات المميزة.
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