منافسة بين الأقدم والأحدث من طراز بورش 911.. أيهما الأفضل؟

فئة 911 ضمن موديلات بورش، تعتبر صاحبة القيمة الأعلى بين سيارات الشركة الألمانية لما تتمتع به من قدرات رياضية مميزة، على مدار الأجيال التي طرحت منها.

وقام موقع "كار أدفايس" المختص بأخبار السيارات، بالجمع بين النسخة الأقدم والأحدث من موديلات هذه الفئة، وهي نسخة بورش 992 911 كاريرا لعام 2020، ونسخة بورش 996 911 تربو لعام 2004.

وقال الموقع الأسترالي، أن خبراء السيارات، يعتبرون طراز 996 911 تربو لعام 2004، النسخة الأقدم بين موديلات فئة 911، كونها النسخة التي بدأت بعدها بورش في اعتناق مسمى "تربو" ضمن موديلاتها المختلفة، مع الإقرار بأن هذا الموديل من عام 2004، مازال يعتبر النسخة الأصلية بين كافة موديلات بورش تربو التي طرحت بعد ذلك.

وبدأ الموقع الأسترالي بالحديث عن الفارق في التكلفة بين الطرازين الذين يفرق بينهما نحو 15 عام، حيث قال أن طراز بورش 2020 Porsche 911 Carrera يتوفر حاليا بسعر يبدأ من 229,500 ألف دولار.

في حين كان يتوفر طراز بورش 2004 Porsche 996 911 Turbo عند طرحه للمرة الأولى بتكلفة افتتاحية تصل لـ 308,900 ألف دولار.

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وفيما يخص المحرك، قال موقع "كار أدفايس" إن النسخة الأقدم، 2004 Porsche 996 911 Turbo تعمل بمحرك ينتج قوة 415 حصان، توربيني مزودج بسعة 3.6 لتر.

في حين تعمل نسخة 2020، من بورش 911 Carrera ، بمحرك توربيني مزدوج بسعة 3.0 لتر، ينتج قوة تصل لـ 379 حصان، مع قدرة تسارع من صفر حتى سرعة 60 ميل في الساعة خلال 3.8 ثانية.

وتحدث الموقع عن المواصفات الخاصة بكل طراز، حيث ذكر أن نسخة 2020 من طراز بورش 996 911 كاريرا، تطرح بطول 4.5 متر، أطول بنحو 84 ملي متر عما كانت عليه نسخة 992 من عام 2004.

كما ذكر أن ارتفاع الطرازين متطابق تقريبا، والفارق في قياس الارتفاع بينهما نحو 3 بوصات فقط، كما يبلغ الفارق في وزن الطرازين 27 كيلو جرام فقط، والغلبة لطراز بورش 992 الحديث موديل 2020 الذي يبلغ وزنخ 1466 ألف كيلو جرام.

وأكثر ما يظهر الفارق بين الطرازين، التقنيات المضافة في الداخل لكل منهما، حيث يتمتع طراز بورش كاريرا 992 في نسخته الحديثة لعام 2020 بشاشة معلومات داخلية تعمل باللمس، وأنظمة تقنية متطورة، لا تتمتع بأي منها نسخة 2004 من الطراز.

غير أنه من الممكن أن يلحق طراز 2004 بركب التكنولوجيا، ووفقا لموقع "كار أدفايس"، فهو مؤهل ليتم تعديله وتحديث قدراته التقنية بإضافة أنظمة التشغيل المتطورة "أبل كار بلاي" و"أندرويد أوتو له".