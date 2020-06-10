استدعاء عدد من طرازات "بنتلي" الفارهة بسبب عيب في "السقف"

أعلنت شركة صناعة السيارات الفارهة "بنتلي"، استدعاء عدد من طرازاتها بأمريكا الشمالية، بعد اكتشاف عيب فني في سقف السيارة.

قالت "بنتلي"، إن حملة الاستدعاء ستشمل سحب ثلاثة وحدات من كونتيننتال GT 2020 تم تصنيعهم بين 16 ديسمبر 2019 و3 فبراير 2020.

أكدت الشركة أن هذا الاستدعاء بسبب وجود مشكلة في فتحة السقف والتي ربما لم يتم ربطها بشكل

صحيح بهيكل السيارة، ولذلك يمكن أن يعاني الرّكاب من ضوضاء الرياح المفرطة وتسرب المياه، وفي بعض الحالات يمكن أن تنفصل اللوحة الزجاجية بالكامل عن السيارة، ما يُشّكل خطراً على سائقي السيارات والمشاة أيضاً.

جدير بالذكر أن اكثشاف هذه المشكلة تم مؤخراً خلال فحص روتيني تم تقديم

نتيجته إلى لجنة سلامة المنتج في أوائل أبريل، وقد تم اتخاذ قرار الإعلان عن الاستدعاء في نهاية مايو، وبعد أسبوع واحد تم إبلاغ الإدارة الوطنية لسلامة المرور على الطرق السريعة في أمريكا الشمالية بهذا الإجراء.

قررت "بنتلي"، إجراء الإصلاحات اللازمة مجاناً، حيث سيقوم الفنيون بإزالة الزجاج بفتحة السقف وتركيب آخر جديد باستخدام منتجات وإجراءات الترابط المعتمدة، ولن يتم تعويض أولئك الذين قاموا بالفعل بإصلاح المشكلة بأنفسهم؛ نظراً لأن السيارات لا زالت مغطاة بالضمان.