ارتفاع مبيعات الميكروباص خلال الأربعة أشهر الأولى من 2020

كتب: باسل الحلواني
أكد أحدث تقرير صادر عن مجلس معلومات سوق السيارات "أميك"، ارتفاع مبيعات فئة السيارات الميكروباص فى مصر بنسبة 153%، خلال الأربعة أشهر الأولى من العام الجاري.
بلغ إجمالي مبيعات السيارات الميكروباص في السوق المحلية خلال الـ 4 أشهر الأولى من 2020، نحو 4 آلاف و266 مركبة، ، مقارنة مع 1684وحدة، فى الفترة نفسها من عام 2019.
قال "أميك"، إن علامة كينج لونج الصينية، حصلت على النصيب الأكبر من مبيعات الميكروباص، في الفترة من يناير حتى أبريل، بحصة سوقية بلغت 45%، وبإجمالي مبيعات 1914 مركبة.
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