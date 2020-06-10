12% ارتفاعاً في مبيعات السيارات الـSUV في أربعة أشهر

كتب: باسل الحلواني أظهر أحدث تقرير صادر عن مجلس معلومات سوق السيارات "أميك"، ارتفاع مبيعات السيارات الرياضية متعددة الاستخدامات SUV في السوق المصرية خلال الفترة من يناير وحتى أبريل 2020. الفترة من يناير وحتى أبريل 2020. Advertisements وفقاً لـ"أميك"، فإن مبيعات السيارات الرياضية متعددة الاستخدامات الـSUV، ارتفعت خلال أول أربعة أشهر من العام الجاري بنسبة 12%. أول أربعة أشهر من العام الجاري بنسبة 12%. وبلغ إجمالي مبيعات السيارات الـSUV خلال الشهور الأربعة الأولى من العام الحالي 8559 مركبة، مقارنة بـ 7656 مركبة خلال الفترة نفسها من العام الماضي.

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