أجمل السيارات الكلاسيكية النادرة خلال القرن الماضي

الخليج ٣٦٥ نت – يعشق كثير من الأشخاص حول العالم السيارات الكلاسيكية القديمة، لما تجسده من معاني تاريخية وأصالة الماضي، واليوم نقدم لكم أجمل السيارات النادرة التي طرحت خلال القرن الماضي.

1- طراز Mercedes-Benz SSK

يعد هذا الطراز من النسخ النادرة التي طرحتها مرسيدس، حيث تم طرح 40 نسخة فقط للبيع، وكان الظهور الأول لهذا الطراز عام 1928، وتوقفت الشركة الألمانية عن طرحه بسبب تكلفته المرتفعة.

2- طراز Packard Model 533

يعد هذا الطراز من السيارات الكلاسيكية الفارهة في عشرينات القرن الماضي، وكانت هذه السيارة النادرة مخصصة لـ 5 ركاب.

3- طراز Nash Special Six Model 333

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كان ظهور هذا الطراز الكلاسيكي الفريد الأول عام 1916، واستمر طرح النسخ الجديدة منه حتى عام 1954، ولقد تم طرح هذا الجيل في عام 1927، وصنع منه 5000 نسخة فقط.

4- طراز LaSalle 328

يأتي هذا الطراز النادر من ماركة LaSalle والتي كانت تابعة لجنرال موتورز في أوائل القرن الماضي، ولقد طرح هذا الجيل عام 1929.

5- طراز Marmon Wasp Speedster

يأتي هذا الطراز الفريد من صنع شركة Marmon الهندية لصناعة السيارات، ولقد طرحت الشركة الهندية هذا الطراز عام 1924.