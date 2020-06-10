هل توجد مخالفة على مَن لا يرتدي الكمامة داخل السيارة؟

الخليج ٣٦٥ نت – نفت مصادر مطلّعة وجود مخالفة مرورية على مَن يركب السيارة ولا يرتدي الكمامة، وأكد المصدر أن معلومة رصد مخالفة مرورية لذلك غير صحيحة بالمرّة.

حيث تم تداول معلومة في الأيام الماضية حول أنه في حال رصد شخص واحد داخل السيارة لا يرتدي كمامة فإنه لا تحرر له مخالفة، أما أكثر من شخص فإنه يتم تحرير مخالفات بحقهم لعدم ارتدائهم الكمامة داخل السيـارة.

وأخيراً، شـدّد المصدر على ضرورة اتخاذ أقصى التدابير الاحترازية الممكنة، وأحذ الحيطة والحذر وتطبيق تعليمات وزارة الصحة للحفاظ على السلامة العامة، ومنع تفشّي فيروس كورونا في البلاد.