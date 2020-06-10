لماذا يجب عليك أن ترتاح عند القيادة لمسافة طويلة؟

الخليج ٣٦٥ نت – يعد القيادة لمسافات طويلة بدون أخذ راحة من الامور الخاطئة التي يقوم بها العديد من السائقين، حيث أنها تسبب الإرهاق الشديد لعضلات الجسم، بالإضافة إلى فقد التركيز والغفوة أحياناً أثناء القيادة.

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ونصح نادي سيارات ألمانيا بضرورة تخصيص فترات راحة كافية عند التخطيط لرحلات طويلة بالسيارة، خاصة حال اصطحاب أطفال أو حيوانات.

وأشار الخبراء الألمان إلى أن فترة الراحة من القيادة تقدر بنحو ربع ساعة كل ساعتين، ويجب تناول بعض الخضروات والفواكه والمشروبات غير المحلاة بالسكر أثناء الراحة، لأنها تجنبك العطش لفترات طويلة بشكل أفضل من المشروبات الغازية.

وحذر الخبراء الألمان من تناول الطعام والشراب أثناء القيادة، حيث أنها قد تسبب تشتيت الانتباه إلى أحداث الطريق، ما يرفع خطر وقوع حادث.​