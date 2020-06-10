هيونداي كونا و مازدا CX 30.. مقارنة بين ثنائي مميز

أحمد جمال أحمدالأربعاء 2020/6/10 10:16 م بتوقيت أبوظبي
انضم لفئة السيارات الكروس أوفر صغيرة الحجم، ثنائي جديد مميز يتمثل في طرازي هيونداي "كونا" موديل 2020، ومازدا CX-30 موديل 2020.
وقام موقع "كار أدفايس"، بمقارنة مميزة تبرز إمكانيات الطرازين الجديدين، وتكشف عن الأفضل بينهما من مختلف الجوانب.
وقال الموقع الأسترالي، أن الثنائي كونا و CX-30، مستوحيان في تصنيعهما من نسخ أخرى أصغر منهما في الحجم، هما مازدا 3 وهيونداي i30.
وبدأ موقع "كار أدفايس"، بالتكلفة الخاصة بالطرازين، حيث ذكر أن طراز مازدا CX-30، يتوفر للبيع بالأسواق بسعر افتتاحي 24,300 ألف دولار، في حين يتوفر طراز هيونداي كونا، بتكلفة تبدأ من سعر 30,600 ألف دولار.
أما عن المحرك، فقد ذكر الموقع أن طراز مازدا CX-30 يتوفر بمحرك ذو أربعة اسطوانات، بسعة 2.5 لتر، ينتج قوة 186 حصان، مع ناقل سرعة أوتوماتيكي مزود بـ 6 سرعات، وقدرة تسارع من صفر حتى سرعة 60 ميل في الساعة خلال 8.1 ثانية.
في حين يعمل طراز هيونداي كونا، بمحرك ذو أربعة اسطوانات، ينتج قوة 147 حصان، مع ناقل سرعة أوتوماتيكي مزود بـ 6 سرعات، مع قدرة تسارع من صفر حتى سرعة 60 ميل في الساعة خلال 9.2 ثانية.
وفيما يخص التقنيات المضافة للطرازين، فإن طراز مازدا، يتمتع بنظام مميز لضبط السرعة، ونظام استشعار لضبط المسافات بينه وبين السيارات أمامه وخلف على الطريق.
وقال موقع "كار أدفايس" أن طراز هيونداي كونا على عكس طراز مازدا، يعمل بنظام ضبط للسرعة أكثر بطء في التجاوب ورد الفعل.
ومن الداخل أضيف لطراز مازدا CX-30 نظام معلماتي مميز باسم Mazda Connect يعمل لمساعدة السائق، على شاشات بقياس 8.8 بوصة بمنطقة التحكم الوسطى، في حين زود طراز هيونداي كونا بشاشات معلوماتية بقياس 8.0 بوصة فقط.
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