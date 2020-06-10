رالي بريطانيا الدولي ينضم إلى قائمة ضحايا "كورونا"

انضم رالي بريطانيا الدولي إلى قائمة ضحايا فيروس كورونا المستجد، بعد الإعلان رسمياً عن إلغاء فعاليات هذا العام بسبب الخوف والشكوك حول قيود السفر ومنع التجمعات الكبيرة بسبب الجائحة.

قال اتحاد بريطانيا للسيارات في بيان صحفي إن هذا القرار الاضطراري تم اتخاذه بعد تشاور وثيق مع الشريك

الأساسي في التمويل حكومة ويلز.

وكان من المقرر أن يقام الرالي في ويلز في الفترة من 29 أكتوبر وحتى أول نوفمبر"، ويقام رالي بريطانيا في ويلز منذ عام 2000 وهو ضمن سباقين دائمين في جدول سباقات بطولة

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العالم بشكلها الحالي منذ 1973.

وسبق أن توقف الرالي، الذي انطلق في 1932 ضمن سباقات السيارات الكبرى في بريطانيا، بسبب الحرب العالمية الثانية في 1940، وأزمة السويس في 1956 وانتشار مرض الحمى القلاعية في 1967.

ويعد هذا خامس رالي يتم إلغاؤه من 13 سباقا ببطولة العالم بعد إلغاء رالي نيوزيلندا، الأسبوع الماضي، بسبب فيروس كورونا، بخلاف معارض السيارات الدولية التي تم تأجيلها.