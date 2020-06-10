الخليج ٣٦٥ نت – نصحت الإدارة العامة للمرور عبر الحساب الرسمي على موقع “تويتر”، قائدي السيارات بضرورة عدم الاحتفاظ بمواد قابلة للاشتعال داخل السيارة، خلال فصل الصيف نظرا لارتفاع درجات الحرارة. Advertisements وشددت الإدارة على أهمية التأكد من خلو السيارة من مواد مثل: العطور، وعبوات الغاز، ومعقمات اليدين، والبطاريات وبنوك الطاقة، والعبوات المضغوطة، والولاعات، خشية أن تتسبب حرارة الشمس في انفجارها، والتسبب بإشعال حريق في السيارة.

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كانت هذه تفاصيل خبر “المرور” يحذر من ترك هذه الأشياء داخل السيارة خلال الصيف لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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