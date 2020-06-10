كريم حبيب رئيس تصميم كيا يوضح توجه تصميم السيارات مستقبلاً

الخليج ٣٦٥ نت – وباء الكورونا غيّر من طبيعة الحياة اليومية حول العالم في جميع القطاعات، وسنرى تغييرات جذرية في أسلوب التفكير في قطاع السيارات بالأخص فيما يتعلق بتصميم سيارات الركاب والمقصورات، حسب تصريحات أخيرة لرئيس تصميم كيا، كريم حبيب.

حبيب صرح أنه يفكر حالياً في وسائل تخفيف القلق الذي يعصف بالكثيرين هذه الأيام في خضم وباء الكورونا العالمي.. “لقد تحدثنا إلى علماء نفسيين وإنسانيين لفهم نفسية الناس في الأعوام القادم.. كما ناقشنا الكثير من الأفكار، مثل طبقات خاصة مضادة للفيروسات في الداخلية، أو استخدام الحرارة أو الإضاءة فوق البنفسجية لتعقيم السطوح”.

وأردف حبيب: “كوفيد 19 بلا شك سيؤثر على أسلوب تصميمنا للسيارات في المستقبل”، وقد بدأت فرق تصميم السيارات حول العالم بالفعل بدراسة استخدام مواد بخاصيات مقاومة للفيروسات مثل النحاس والفضة، مثل دمجها في القماش أو السطوح بشكل ما.

الوباء أيضاً سيعقد من بعض المشاريع الحالية لشركات السيارات، مثل خدمات مشاركة السيارات التي انتشرت مؤخراً ضمن حلول التنقل العصرية.. وصرح حبيب: “ببساطة كل أفكارنا السابقة للمشاركة الاقتصادية ومشاركة التنقل والنقل العام ستمر بتغييرات جذرية.. بسبب التباعد الاجتماعي”.

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