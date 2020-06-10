ساحة خردة في دبي تستضيف سيارات فاخرة ورياضية من كل نوع “فيديو”

الخليج ٣٦٥ نت – الكثير من السيارات الخارقة في دبي تنتهي لساحات الخردة لسبب أو لآخر.. ليس فقط لتدمرها في الحوادث وما إلى ذلك، بل حتى السيارات المصادرة أو السيارة التي تركها أصحابها لعجزهم عن دفع أقساطها، ويتم عرض جميع السيارات في ساحات الخردة في مزادات إلكترونية. السيارات تشمل فيراري وAMG ورولزرويس وبنتلي وغيرهم.. بعض مر بحوادث عنيفة مثل رولز رويس رايث وG63 جيل سابق وCLA تدمر جانبها الأيمن بالكامل. بعض السيارات الأخرى في حال ممتاز مثل فيراري 612 Scaglietti وكاديلاك اسكاليد EXT وAMG G63 تبدو جديدة بالكامل بداخلية نظيفة.. من الواضح أن صاحبها تركها لعجزه عن دفع الأقساط، بالإضافة إلى فيراري كاليفورنيا T تبدو بحال جيد كذلك .. بإمكانكم متابعة الفيديو المرفق لقناة Supercar Blondie أثناء تجوالها في ساحة الخردة بدبي. Advertisements

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