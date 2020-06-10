كتب هاني نصر العربي في الأربعاء 10 يونيو 2020 07:14 مساءً - انت الان تقراء خبر شاهد تصميم سيارة مرسيدس AMG GLB 45 المنتظرة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلنت شركة مرسيدس الألمانية الكشف عن براءة تصميم مسجلة في الولايات المتحدة لسيارتها المنتظرة AMG GLB 45.

ستكون مرسيدس AMG GLB 45 سيارة SUV صغيرة وعالية الأداء، نلاحظ أن تصميم السيارة هو ما توقعناه من AMG مع الشبك الضخم والخطوط الطولية والصدام الأمامي الهجومي. وكما هو حال عائلة 45 من AMG نتوقع محرك 2.0 لتر 4 سلندر تيربو ينتج 382 حصان في الفئة الأساسية من السيارة، وترتفع لـ 415 حصان في فئة S.

وكالعاة، لم تبوح الشركة عن موعد إطلاق AMG GLB 45، ويذكر أنه مر عامً كاملًا منذ إطلاق GLB الأساسية، مما يرجح اقتراب موعد وصول فئة الأداء العالي.